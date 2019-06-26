نتائج إيجابية بجودة الرعاية الصحية ضمن الأجندة الوطنية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها حققت نتائج إيجابية في تنفيذ الأجندة الوطنية التي تضمنت 12 مؤشراً وطنياً ترتبط بمحور رؤية الإمارات 2021 «جودة حياة عالية في بيئة معطاءة» والأولوية الوطنية «نظام صحي بمعايير عالمية».

وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«البيان» إن جودة الرعاية الصحية وصلت حالياً إلى المرتبة العاشرة في حين كان المستهدف في الأجندة الوطنية الوصول للمرتبة الـ20، وهو ما يعني أن الوزارة حققت نجاحاً في إنجاز العديد من المستهدفات المطلوبة منتصف عام 2019، ويقاس الأمر نفسه على الإصابة بنسبة الإصابة بالسكري حيث أوصت المؤشرات بضرورة الوصول إلى 16.28% في حين وصلت النسبة حالياً إلى 11.8%.

وأوضح أن الوزارة حددت الجهات ذات العلاقة بتحقيق كل مؤشر من مؤشرات الأجندة الوطنية، وقامت بتشكيل 5 فرق تنفيذية يترأسها الوكلاء المساعدون في الوزارة لضمان التنسيق والمشاركة الفعالة على أعلى المستويات وتحليل الوضع الحالي للمؤشرات، حيث تم تحديد أبرز التحديات التي تواجه تحقيق المستهدفات، وتم إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تتطلع من خلالها الوزارة إلى تحقيق المستهدفات النهائية لتلك المؤشرات الوطنية لعام 2021.

وأشار العلماء إلى أن الوزارة تقيس التوجهات الرئيسية لمؤشرات الأجندة الوطنية للوصول إلى نظام صحي بمعايير عالمية، خلال ضمان الحصول على الرعاية الصحية الأساسية الشاملة والالتزام بجودة النظام الصحي والحد من الأوبئة والأخطار الصحية والوقاية من الأمراض الناشئة عن أسلوب الحياة غير السليم.

وقال إن الوزارة قامت بتحديد بيانات المؤشرات وآليات القياس ومصادر البيانات الخاصة بها ومستهدفاتها والمقارنات المعيارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية والمعنية بالدولة ومتابعة مكتب رئاسة مجلس الوزراء ويتم مراجعتها بشكل دوري من قبلنا والتعديل على الآلية بهدف التحسين المستمر والتعلم.

وتضمنت الفرق أعضاء من 20 جهة صحية وحكومية وخاصة بحيث تضمن المساهمة الفاعلة من كافة الجهات المعنية والتي عملت على وضع خطط العمل المشتركة للمؤشرات الوطنية.

معدلات

وقال إن معدل وفيات أمراض القلب والشرايين سجل لغاية 25 يونيو الجاري 70.3 وفاة لكل 100 ألف من السكان في حين أن المستهدف 71.75، ومعدل وفيات أمراض السرطان 26,4 وفاة لكل 100 ألف وكان المستهدف هو22.4.

وأوضح العلماء أن نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة من سن 5 أعوام إلى 17 عاماً وصل حالياً إلى 13.69% للعام الدراسي 2017- 2018 والمستهدف في الأجندة الوطنية هو 12% ما يعني أن هناك حاجة لتزويد برامج التوعية بمخاطر السمنة، مع ضرورة حث أفراد المجتمع على أهمية ممارسة الأنشطة البدنية ولو لمدة نصف ساعة يومياً.

وتابع وكيل الوزارة بأن مستوى انتشار التدخين حالياً وصل إلى 15.7% للذكور وقد وصلنا إلى المستهدف حالياً ولكن يبقى علينا خفض نسبة التدخين بين الإناث لنصل إلى 1.66% في نهاية خطة تنفيذ الأجندة، وهو ما يعتبر بسيطاً جداً خاصة وأننا وصلنا حالياً إلى 2.4%.

نسب

قال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن نسبة الأطباء الممارسين لكل 1000 من السكان حققت المعدل المطلوب حالياً، إذ وصلت النسبة إلى 2.48 % في حين أن المستهدف هو 2.9 %، وعدد الممرضين والممرضات لكل 1000 من السكان على وشك أن يصل للنسبة المحددة في الأجندة الوطنية، إذ وصل حالياً إلى 5.79 % والمستهدف هو 6 % لكل 1000، كما حققت الوزارة أيضاً أقل من المعدل المطلوب في عدد الأسرة لكل 1000 مريض، إذ وصلت حالياً إلى 1.43 % من السكان في حين أن المستهدف في الأجندة هو 1.73%.

وقال إن عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي وصل حالياً إلى 84.8% والمستهدف في 2021 هو 100% ما يعني أن هناك حاجة لمضاعفة الجهود وتلبية معايير الجهات المانحة للاعتماد قبل حلول الموعد المحدد، مضيفاً أن معدل حالات سوء الممارسة لكل 10 آلاف من الحالات التي تم علاجها وصل حالياً إلى 1.64 حالة والمستهدف حالة واحدة فقط.