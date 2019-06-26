النائب العام لدبي يبحث التعاون القضائي مع فرنسا وألمانيا

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بمكتبه كلاً على حدة، القنصل العام للجمهورية الفرنسية رجا رابيا، واندرياس ويجنر نائب القنصل العام الألماني. وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والسيد مصطفى الشاهين مدير مكتب النائب العام.