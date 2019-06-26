شرطة دبي: 87.5 ألف سائق ملتزم في مباراة النقاط البيضاء

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أظهرت إحصائيات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ارتفاع أعداد الملتزمين في القيادة الآمنة وذلك وفق نظام النقاط البيضاء، حيث بلغ عدد الملتزمين منذ بداية العام 87 ألفاً و562 سائقاً، منهم 69 ألفاً و 402 رجل و 18 ألفاً و 160 أثنى، وفاز منهم 3600 سائق مقارنة بـ 65 ألفاً و298 ملتزماً خلال العام الماضي، فاز منهم 2600 سائق.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي شهده اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي لتكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والفائزين في نظام النقاط البيضاء، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ومحمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور، وسالم أحمد الموسى، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمشاريع سالم أحمد الموسى، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي الشركات الراعية، والإعلاميين.

مساهمة

وعقب التكريم، جرى السحب على الفائزين بالسيارتين، وفاز بالسيارة الأولى عن فئة النقاط البيضاء، المواطن زيد سعيد علي الزبيدي، فيما فاز بالسيارة الثانية عن مبادرة «الشباب أمانة» المواطن سيف عبد الله سلطان السويدي.

وهنأ اللواء الزفين السائقين الفائزين، داعياً إياهما إلى المحافظة على هذا المستوى الرفيع من القيادة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، مشيداً بكل من ساهم وشارك في نجاح وتطوير نظام النقاط البيضاء. ويأتي حفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في نظام النقاط البيضاء والسحب على السيارتين، ضمن فعالية تعقد سنوياً للاحتفاء بقائدي المركبات الملتزمين بالقوانين والأنظمة المرورية، ممن كان لسلوكهم المروري دور في المساهمة في جعل الطرق أكثر أمناً.

وكما يأتي التكريم أيضاً في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي وسعيها الدائم نحو الجودة والإبداع والابتكار لبلوغ أسمى الغايات، وحرصاً منها على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة شرائح المجتمع من خلال (ضبط أمن الطريق) وصولاً إلى أعلى معدلات السلامة المرورية.