إكمال الاستعدادات لإطلاق الدورة 20 لشرطة المستقبل

المصدر: عجمان - البيان

استكملت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها لاستقبال منتسبي الدورة الـ 20 لشرطة المستقبل، وتم فتح باب التسجيل من يوم 17 إلى 27 يونيو الحالي، والمزمع عقدها في إجازة صيف المدارس بدءاً من 30 يونيو الجاري وحتى الـ 8 من أغسطس المقبل، بمشاركة الطلبة المواطنين من الجنسين للفئة العمرية 12 إلى 16 عاماً في مركز شباب عجمان، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة، وضمن اهتمام القيادة العامة لشرطة عجمان بمبدأ الشراكة المجتمعية من خلال غرس مفهوم التنشئة الأمنية لدى الأبناء.

وقال المقدم ناصر عبد الله آل علي رئيس قسم التدريب في معهد تدريب الشرطة، إن شرطة عجمان استكملت استعداداتها لاستقبال 200 طالب و100 طالبة من الراغبين في الانتساب إلى الدورة، وتم إعداد الخطط والبرامج المتنوعة والشاملة التي تثري ثقافة الطلبة في النواحي الأمنية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز لياقتهم البدنية والصحية وإكسابهم الخبرات العسكرية ومهارات الحس الأمني.

وأضاف، أن شرطة عجمان ولأول مرة اتخذت إجراء الفحص الطبي للمنتسبين قبل قبولهم في الدورة بالتعاون مع مراكز طبية معتمدة في الإمارة، يتم خلالها إجراء فحوصات الضغط والسكري وفقر الدم وغيرها من الفحوصات للتأكد من لياقة الطلبة البدنية والصحية، وضمان صحة سليمة لجميع المنتسبين.

ودعا رئيس قسم التدريب في معهد تدريب أولياء الأمور إلى اغتنام الفرصة، وتسجيل أبنائهم في شرطة المستقبل لما لها من تأثير إيجابي في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتأسيسهم ليكونوا قادة مؤثرين في المجتمع.