إشادة بمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية حول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد وفد الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بمبادرات دولة الإمارات الإنسانية والتنموية حول العالم، مؤكداً حيوية البرامج والمشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن والعراق والدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وقال الوفد الذي يزور الدولة حالياً: «إن الهيئة تعتبر من المنظمات الإنسانية الأكثر تواجداً والأوفر حظاً في تقديم المساعدات الإغاثية للمتأثرين من الأحداث على الساحة اليمنية». جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر في مقر الهيئة الدكتورة علياء بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والوفد المرافق لها، بحضور نواب الأمين العام وعدد من المسؤولين في الهيئة.

إعجاب وتقدير

وأعربت بوران عن إعجاب وتقدير الجمعية البرلمانية للجهود التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر لتحسين مجالات الاستجابة الإنسانية تجاه ضحايا الكوارث والأزمات خاصة اللاجئين والنازحين.

واستعرض اللقاء الأوضاع الإنسانية في عدد من الساحات التي تشهد أزمات حادة تأثرت بها مجموعات بشرية كبيرة، وأدت إلى تفاقم حركة اللجوء والنزوح في العديد من الأقاليم المضطربة، وناقش الجانبان التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الأحداث، وتأثيراتها المباشرة على مستقبل الشرائح الضعيفة.