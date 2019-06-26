إطلاق الدورة الثانية من مبادرة «أجيالنا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية الدورة الثانية من «مبادرة أجيالنا»، التي تعتبر من المبادرات الرائدة على مستوى الدولة، والأولى من نوعها، بهدف دعم الخريجين الجدد الباحثين عن عمل ممن لا يملكون الخبرة الميدانية، حيث تستهدف المبادرة تدريب خريجي التخصصات الهندسية المواطنين (ذكور، أناث) ودمجهم بالعمل الميداني لمدة 3 أشهر بمختلف القطاعات الهندسية، وقد فتحت الوزارة باب الترشح للراغبين بالمشاركة بالمبادرة، على أن تتوقف عن استلام الطلبات في الـ 30 من يونيو الجاري.وقد دعت الوزارة الكوادر الوطنية للتسجيل وإرسال المستندات المطلوبة في البرنامج التدريبي عبر الرابط والبريد الالكتروني المخصصان لذلك.

شروط

حددت وزارة تطوير البنية التحتية عدداً من الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين وتشمل أن يكون المتقدم من فئة الشباب، وألا يكون قد مضى على تخرجهم أكثر من 5 ســــنوات