مدير «آيرينا»: الإمارات تدعم استخدامات الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن التعاون بين دولة الإمارات و«آيرينا» مثمر وبناء ويسهم في تعزيز عمل الوكالة، مشيراً إلى أن «آيرينا» تعمل على تسيير وتيرة تبني حلول الطاقة المتجددة بالعالم.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، إن دولة الإمارات تعاونت مع الوكالة في العديد من المبادرات والمشاريع، ومنها على سبيل المثال التقرير الأخير الذي صدر حول الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي جاء تحت عنوان «تحليل سوق الطاقة المتجددة: دول مجلس التعاون الخليجي 2019».

وأضاف، أن دولة الإمارات تدعم بشكل ملحوظ تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في العالم، وتنفذ في هذا الصدد العديد من المبادرات والمشاريع ليس على الصعيد المحلي وحسب، إنما أيضاً على الصعيد العالمي.

وحول الرؤية المستقبلية لعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».. قال: إن الوكالة ستمضي قدماً في عملها وتستمر في دعم الدول الأعضاء من أجل تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بها، ونتطلع قدماً من أجل استقطاب الاستثمارات المختلفة من أجل تحقيق أحلام الدول الأعضاء في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف، أن الفترة المقبلة ستعمل على تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة من أجل مساعدة الدول على الاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة، وتقديم الدعم اللازم لها في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تشكل عاملاً رئيسياً لتلافي انبعاثات الكربون بفضل انخفاض تكاليف تقنياتها، وتبني سياسات تدعم انتشارها، كما تشكل أداة فاعلة لدعم مساعي الحد من التغيرات المناخية، وسيشكل تحديد أساليب عملية لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.

وانطلقت أمس في أبوظبي أعمال الاجتماع الـ 17 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وذلك بحضور نحو 360 ممثلاً حكومياً من 116 دولة.