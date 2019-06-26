«صحة دبي»: رفع نسبة الإقلاع عن التدخين إلى 15 ٪

المصدر: دبي - البيان

نجحت هيئة الصحة بدبي في رفع نسبة الإقلاع عن التدخين إلى 15% من العدد الكلي لمراجعي عياداتها المتخصصة في هذا المجال بمركزي البرشاء والطوار والذي يصل إلى 350 مراجعاً سنوياً.

وأكد الدكتور صلاح ثابت أخصائي طب الأسرة بإدارة الشؤون الصحية بهيئة الصحة بدبي الجهود الحثيثة التي تقوم بها عيادات الإقلاع عن التدخين لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة السيئة وتمكينهم من تجاوز الآثار والمضاعفات السلبية للتدخين.

ودعا الدكتور صلاح المدخنين إلى الانضمام لـ«باقة الإقلاع عن التدخين» المتوافرة في مركزي الطوار والبرشاء والتي تجمع بين الوقاية والعلاج حيث تتضمن أربع زيارات استشارية للتقييم الشامل للوضع الصحي، ووضع الخطة العلاجية، وخدمات المتابعة للراغبين في الإقلاع عن التدخين والتي قد تستمر من 3 إلى 6 أشهر، وقد تتم إعادتها عند الحاجة لذلك.

وأوضح الدكتور صلاح أن باقة الإقلاع عن التدخين تتضمن قياس المؤشرات الصحية كالوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وإجراء الفحوص والتحاليل المخبرية وتخطيط القلب، وصور الأشعة اللازمة. علاوة على قياس نسبة أول أكسيد الكربون في هواء الرئة، وكذلك قياس وظائف الرئة، والتعرف على درجة الإدمان على النيكوتين من خلال تعبئة استبانات خاصة بذلك وبالتالي تقديم المشورة للمدخن حول أنسب الطرق للإقلاع عن التدخين.