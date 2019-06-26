تطوير سياسة صحة الفم والأسنان في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

طورت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، سياسة شاملة لصحة الفم والأسنان تهدف إلى تطوير نظام صحي لهذا الاختصاص يتمتع بأعلى مستويات الكفاءة.

وتركزت أولويات السياسة على أربعة محاور أساسية هي: تطوير نظام جديد لتقديم الخدمات الصحية للفم والأسنان، وتعزيز مستويات الوعي المجتمعي بدور الوقاية في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، والتشجيع على تطوير مشاريع بحثية تستند إلى أسس علمية في هذا المجال، والتخطيط السليم والفعّال للموارد البشرية العاملة في تقديم هذه الخدمات.

وجاء اعتماد السياسة الجديدة استناداً إلى دراسة مستفيضة أجراها قسما الاستراتيجية والصحة العامة في دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية وشركات التأمين الصحي.