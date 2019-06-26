«كليفلاند كلينك أبوظبي» يطلق أكاديمية فشل القلب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلق مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، «أكاديمية فشل القلب» وهي مبادرة تعليمية جديدة تتيح للصيادلة من جميع أنحاء دولة الإمارات الاستفادة من خبرة النهج متعدد التخصصات الذي يطبقه المستشفى في رعاية مرضى فشل القلب.

تهدف هذه الأكاديمية إلى تعزيز قدرة الصيادلة على إعداد برامج لعلاج فشل القلب في المستشفيات التي يعملون فيها، وترتكز برامجها على النجاح الذي يحققه برنامج فشل القلب في المستشفى من خلال توفير العلاجات المتطورة والمساهمة في الحد من حاجة مرضى هذه الحالة إلى دخول المستشفى.

تنظم الأكاديمية دورات تدريبية مدة كل منها أسبوعان لتعريف الصيادلة المشاركين على النهج متعدد التخصصات الذي يطبقه «كليفلاند كلينك أبوظبي» وآخر الإرشادات والاستراتيجيات المتعلقة برعاية مرضى فشل القلب. وتتضمن كل دورة محاضرات يلقيها أخصائيون من قسم خدمات الصيدلة ومعهد القلب والأوعية الدموية في المستشفى، إضافة إلى جلسات عملية مع المرضى.

وقال أسامة طبارة، المدير التنفيذي في قسم خدمات الصيدلة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «يأتي دعم التنمية المستدامة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات في صلب الرسالة التي نؤديها في المستشفى، مستفيدين في ذلك من خبرات كوادرنا في أبوظبي وفي كليفلاند كلينك في أوهايو، الذي صنف في المرتبة الأولى في مجال الرعاية القلبية في الولايات المتحدة».

من جانبه، أكد بسام عطا الله، أخصائي العلاج الدوائي لأمراض القلب في المستشفى أن الدراسات أثبتت أهمية النهج متعدد التخصصات في توفير أفضل العلاجات لفشل القلب، وقال: تفيد دورات الأكاديمية في تزويد زملائنا الصيادلة الأدوات العملية اللازمة للتعاون مع الكوادر الطبية الأخرى وممارسة أدوارهم كخبراء أدوية لمساعدة مرضى فشل القلب.

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية جراحات وعمليات زرع جديدة وفرت فرصاً هائلة للسيطرة على فشل القلب. لكن من المهم جداً إعطاء المرضى الأدوية المناسبة بالجرعات والأوقات المناسبة لتمكينهم من التمتع بفوائد هذه العلاجات المتطورة ومساعدتهم على تجنب دخول المستشفى.