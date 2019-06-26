انطلاق «دورة تأهيل مدربي التوعية الأمنية» بالتعاون مع الشرطة البريطانية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت فعاليات «دورة تأهيل مدربي التوعية الأمنية» التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بالتعاون مع الشرطة البريطانية «نيو إسكوتلانديارد» في لندن بالمملكة المتحدة، بحضور أحمد إسماعيل البلوشي مدير مركز تدريب الكوادر الأمنية في المؤسسة، وعادل عبد الهادي مدير العمليات والتطوير، ونخبة من المدربين المحترفين من نيو إسكوتلانديارد، ومشاركة منتسبين من شرطة دبي وأمن المواصلات ومترو دبي وقطاعات أمن الفنادق ومراكز التسوق.

وأكد إسماعيل البلوشي أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية على صعيد تطور الجريمة وأساليب المجرمين والعصابات المنظمة، من خلال تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف والعلوم الأمنية.