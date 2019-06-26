افتتاح مكتب لتقديم خدمات تراخيص البناء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي نافذة لخدمة متعاملي تراخيص البناء وذلك للرد على الاستفسارات المتعلقة بتراخيص البناء، وذلك ضمن إطار سعي البلدية نحو الارتقاء بخدماتها وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين، بتوضيح وتسهيل إجراءات ورحلة المتعامل الحصول على مختلف أنواع تراخيص البناء.

وأكد المدير العام للبلدية أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار خطة البلدية واستراتيجيتها المتطابقة مع رؤية الحكومة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة والهادفة إلى توفير أقصى درجات الدعم والمساندة لقطاع البناء والإنشاء، وفتح نوافذ خدمة تفاعلية تستطيع تلبية متطلبات المتعاملين، وتقديم خدمات راقية وسهلة وسريعة.

وأضاف: عززت البلدية إجراءات تراخيص البناء من خلال منظومة رقمية فائقة السرعة وسهلة الاستخدام، وإلى جانب هذه المنظومة ارتأت البلدية افتتاح مكتب يستقبل المتعاملين من مراجعي إدارة تراخيص البناء (ملاك، مكاتب استشارية، شركات مقاولات) والرد على استفساراتهم المتعلقة بتراخيص البناء، وتقديم التسهيلات التي تنعكس إيجابياً على مستوى رضاهم، وتتناسب مع دور البلدية في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوسع والتنمية العمرانية في أبوظبي، كما يقدم المكتب خدماته إلى ملاك الأراضي والعقارات للرد على استفساراتهم الخاصة بتراخيص البناء.