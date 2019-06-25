أمل المنصوري: فخورة بلقاء محمد بن زايد " الأب الحنون"

المصدر: وام

أعربت أمل المنصوري - من أصحاب الهمم - عن فخرها بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكدة أن اللقاء الذي جمعها مع " الأب الحنون " لكل أبناء الوطن كان بمثابة أمنية و حلم لها.

و قالت المنصوري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن هذا اللقاء يجسد الدعم والرعاية التي توفرها قيادة الدولة الرشيدة لأبناء الوطن والحرص المستمر على تحفيزهم على البذل و العطاء والتميز والإبداع .. مشيدة بنهج الدولة و نظرتها الشاملة لأصحاب الهمم الأمر الذي غير الكثير من المفاهيم المجتمعية تجاه هذه الفئة المهمة ما حفزها على العمل والتنافس في كل المجالات.. ونوهت بدور أسرتها و تشجيعها لها ورعايتها وتمكينها من أداء دورها و دعم قدراتها وتوجيهها ما أسهم في إبراز مواهبها وإمكانياتها.

تعد " أمل المنصوري " أحد النماذج الملهمة التي برزت مع " الأولمبياد الخاص" "الألعاب العالمية" 2019 التي استضافتها أبوظبي هذا العام وتتمثل موهبتها في قدرتها على دبلجة أفلام الكرتون ولم يمنعها كونها من أصحاب الهمم من ممارسة دورها في الإبداع والابتكار في هذا المجال.

وتحدثت " المنصوري " عن تجربتها في الأولمبياد الخاص و أكدت أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسهم في تحقيق أصحاب الهمم للعديد من الإنجازات .

وأضافت أن لقاءها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منحها الحافز على مواصلة مسيرة العطاء والإبداع وعبرت عن تطلعها إلى مزيد من العمل وتحقيق طموحاتها .. وقالت إن " الطموح تضاعف والرغبة تتجدد في لقاء سموه مرة آخرى".