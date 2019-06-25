محمد بن راشد: أرى بلدي الأفضل عالمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي في تويتر "اطلعت اليوم على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند .. والذي يقيس جاذبية ٧٥ دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار .. الامارات الأولى عربيا وال١٦ عالميا .. أرى بلدي الأفضل عالميا، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات".

#محمد_بن_راشد: اطلعت اليوم على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند والذي يقيس جاذبية 75 دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار.الإمارات الأولى عربيا والـ16 عالميا،أرى بلدي الأفضل عالميا ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا بكافة المجالات. pic.twitter.com/PFqn9aUmUi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ يونيو ٢٠١٩