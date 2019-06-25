تفاعل مجتمعي لدعم المواطن "محارب السرطان"

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

شاركت 12 مجموعة من المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة ودبي والشارقة وأبوظبي، في مسيرة رياضية دعماً للمواطن محارب السرطان خليفة بن دعفوس المهيري الذي أصيب منذ 5 سنوات بمرض السرطان وبترت رجله اليسرى، لتمتد فعاليات الحملة إلى دول الخليج العربي في كل من السعودية والكويت والبحرين.

وبدأت الحملة من مجموعة الركض للسيدات "أنا قوي للجري" في دبي التي تقودها صالحة البسطي وعبير الخاجة ومجموعتهما، وداعيتين للدعم المعنوي للمهيري من خلال الركض، أو ممارسة الرياضة، وهي الرياضة التي حرص عليها خلال الأعوام الماضي لدعم وتشجيع المرضى على ممارسة الرياضة، حيث شارك في عدة فعاليات آخرها في ملتقى لأصحاب الهمم، وكان يتطوع في تلك الفعاليات بالتنظيم، وهو شخصية رياضية وإيجابية بامتياز.

وأكدت الإعلامية حصة سيف أن الحملة التي أقيمت على ممشى كورنيش القواسم تأتي لتشجيع المهيري على مواصلة محاربته للسرطان وتقوية عزيمته بما بدأه لتحفيز المرضى على ممارسة الرياضة والاشتراك في الفعاليات الداعمة لهم، بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، وعدم الاستسلام للتحديات، مشيرة إلى أن المهيري شارك بالعديد من الفعاليات المشجعة للمرضى بشكل عام على الرغم من فقدانه رجله اليسرى نتيجة الإصابة بمرض السرطان، حيث رفعت الحملة شعار "كلهم معك ومع كل فرد إيجابي يقاوم تحدياته وأمراضه بإيجابية".

وأشارت إلى أن الحملة أطلقت وسم #runforkhalifa نركض لخليفة، حيث شارك في الفعالية أكثر من ١٠٠ مشارك ومشاركة عبر الوسم بإرسال الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعية، في نفس توقيت إقامة الفعالية على المضمار الرياضي على كورنيش القواسم مساء أمس الأول.

وقالت عبير الخاجة عضو مجموعة مبادرة، إن مبادرة الدعم شارك فيها أكثر من ١٢ مجموعة رياضية في مختلف إمارات دولة الإمارات، بالإضافة للتفاعل مع الحملة من دول الخليج في كل من البحرين والسعودية والكويت، وذلك دعماً لمحارب السرطان خليفة بن دعفوس المهيري الذي أصيب منذ خمس سنوات بمرض السرطان وقطعت رجله اليسرى، وكان في الفترة الماضية يشارك بإيجابية في دعم وتشجيع المرضى على ممارسة الرياضة، وشارك في عدة فعاليات آخرها ملتقى لأصحاب الهمم، وكان يتطوع في تلك الفعاليات بالتنظيم.

وكان المهيري قد تلقى خلال العام الماضي عبر جريدة "البيان" خبر تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعلاجه بعد فترة قصيرة من نشره فيديو على حسابه في "انستغرام" لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأمريكية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن، حيث وصف تلك المكرمة بـ "بلسم الشفاء".

واكتشف المهندس خليفة بن دعفوس المهيري وهو خريج هندسة ميكاترونيكس في كلية دبي للطلاب، اصابته بمرض "الساركوما" ليبدأ رحلة علاجه وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج في 2014، وخضع للعلاج الكيماوي وأجرى 20 جلسة كيماوي كانت تخفض من انتشار المرض لكنها لم تعالجه بشكل كامل وعند توقفه عن العلاج الكيماوي يشتد مرضه، وانتشر المرض برجله اليسرى التي تم بترها من أعلى الركبة خوفاً من انتشار المرض إلى بقية أجزاء الجسم.