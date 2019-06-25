ولي عهد أبو ظبي: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الأخوية مع موريتانيا

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الموريتاني المنتخب محمد أحمد ولد الغزواني، هنأه خلاله بفوزه بمنصب رئيس جمهورية موريتانيا الشقيقة متمنياً له السداد والتوفيق في مهامه الرئاسية المقبلة. ونقل سموه خلال الاتصال تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرئيس الموريتاني المنتخب وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الأخوية مع موريتانيا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، معرباً سموه عن خالص تمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

من جانبه أعرب الرئيس الموريتاني المنتخب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها استمرار التقدم والازدهار.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت أن محمد ولد الغزواني فاز بأكثرية 52% من الأصوات.