محمد بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الذي يزور البلاد حالياً ضمن جولة له في المنطقة.

ورحّب سموه بزيارة وزير الخارجية الأمريكي للدولة وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.. إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.. مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب وسبل تنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تبادل سموه ووزير الخارجية الأمريكي وجهات النظر في عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، خاصة التطورات الأخيرة التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها. كما حضر اللقاء خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.