«زايد للإسكان» و«محمد بن راشد للإسكان» يوفّران أنظمة للإنذار

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان» و«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» نظام الأنظمة الذكية للإنذار من الحرائق، وكواشف الدخان ليكون إلزامياً في كل مشاريعهما الحالية والمستقبلية، فيما يتم تركيب هذه الأنظمة بشكل مجاني للمستفيدين، فضلاً عن ذلك فإن الوحدات السكنية التابعة لهما، يتم تسليمها مجهزةً بكافة التوصيلات الفنية وأجهزة الإنذار، بحيث يجب على المستفيدين فقط تفعيل الربط مع إدارات الدفاع المدني عند استلام مساكنهم.

ويتبنى برنامج «زايد للإسكان» توفير أنظمة الإنذار المبكر للحرائق في كافة المشاريع الحالية والمستقبلية، حيث يتبنون جميع الإجراءات والاشتراطات والتقنيات والأنظمة الحديثة، التي من شأنها المحافظة على الأرواح والممتلكات، خاصة أن هذه المساكن تتمتع بنظام الإنذار المبكر للحرائق والدخان المربوطة بإدارات الدفاع المدني.

ويسلم برنامج الشيخ زايد للإسكان المساكن للمستفيدين مكتملةً بكل التجهيزات الفنية، حيث إن أصحابها مطالبون بالتواصل مع إدارة الدفاع المدني لتفعيل خدمة الإنذار للحرائق، كون أن مسألة الصيانة الدورية للمسكن وتلبية احتياجاته الأمنية أصبحت تعود إليهم، انطلاقاً من أن هذه المساكن أصبحت تؤول ملكيتها لهم.

الأول

ويعتبر برنامج زايد للإسكان أول جهة حكومية اتحادية تباشر تركيب نظام الإنذار المبكر للحرائق والدخان وربطها بإدارات الدفاع المدني وكان ذلك في مشروع القوز، فيما يتم إنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، حرصاً على تقديم خدمات رائدة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بتوفير متطلبات الأمن والسلامة، ومن المهم تعزيز التوعية ورفع ثقافة المواطنين برفع عوامل الأمن والسلامة في منازلهم، خاصة أن البرنامج دائماً ما يلتزم بذلك عند تسليم الوحدات السكنية لقاطنيها.

من جهتها زوّدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشروعاتها بالأنظمة الذكية للإنذار من الحرائق، وكواشف الدخان مجاناً للمستفيدين.