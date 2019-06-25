منتخب «المدرسة الإماراتية»: شكراً قيادتنا الرشيدة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

تقدَّم منتخب المدرسة الإماراتية الفائز بالمركز الثاني عالمياً في بطولة الذكاء الاصطناعي والروبوت «فيكس» في الولايات المتحدة الأمريكية بالشكر للقيادة الرشيدة التي تبث الروح الإيجابية في نفوس شبابها وتحثهم دائماً على التطلع إلى المراكز الأولى عالمياً، معربين عن سعادتهم للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، لتهنئتهم بتحقيق هذا الإنجاز في البطولات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت مجال روبوت VEX - IQ.

معرفة

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم: «إن سلسلة مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي من كل عام ستسهم في رفد الطلبة بكمٍّ من العلوم والمعرفة والمهارات الحديثة، وستزوّدهم بالخبرات والمعلومات القيّمة الخاصة بعلوم الروبوتات والبرمجة»، موضحة أن الوزارة أعدّت مراكز تخصصية عددها 23 مركزاً، بالإضافة إلى سلسلة معسكرات مسبقة بهدف تزويد الطلبة بالمهارات والأدوات التي تمنحهم فكرة المسابقة والتدريب المستمر عليها، ومن ثم تدريبهم على مجالات المسابقة وعمليات التطبيق الفعلي.

وأضافت: «جاء هذا الإنجاز نتاجاً لثمرة الإعداد والعمل وتهيئة الطلبة لاكتساب المهارات اللازمة وحرص وزارة التربية والتعليم على توفير البيئة المثلى للتعلم، من خلال تنظيم سلسلة من نماذج التدريب بالمراكز التخصصية، تبعها منافسات (مسابقات مصغرة) الذكاء الاصطناعي والروبوت».

39

وقال المهندس خلفان جمعة المراشدة، مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة بقطاع الرعاية والأنشطة: «ضم منتخب المدرسة الإماراتية 39 طالباً وطالبة موزعين على مختلف فئات البطولة هي الأولى له، حيث تم اختيار أعضاء المنتخب من الفرق الفائزة من المسابقة الوطنية»، مؤكداً أن مشاركة طلبة المدرسة الإماراتية في تلك البطولة تعكس إمكانيات الطلبة في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم ومنذ إطلاق منظومتها التعليمية المطورة تحت مظلة «المدرسة الإماراتية» على تطوير مهارات الطلبة في تلك المجالات من خلال اعتماد مناهج دراسية حديثة تواكب التوجهات العالمية في هذا الشأن، إلى جانب اهتمامها بتدعيم الجانب النظري بآخر عملي من خلال تنظيم المسابقات الوطنية التي تأهل للمسابقات العالمية والمعسكرات التدريبية المتطورة طيلة العام الدراسي والاستثمار في أوقات الإجازات.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم كانت قد شكلت 5 منتخبات وطنية من طلبة #المدرسة الإماراتية لمنافسة ما يقارب من 800 فريق من 51 دولة في البطولة العالمية بكنتاكي. وحصدت منتخبات #المدرسة الإماراتية 4 جوائز مرموقة، ولأول مرة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2005 يتأهل فريق عربي للنهائيات ويحصد المركز الثاني للبطولة.

تطوير

ومن جهتهم أكد عدد من الطلبة الفائزين أن المسابقة تسهم في بناء وتطوير قدرات المشاركين وتمكنهم من المنافسة في استخدام تقنيات القرن الحادي والعشرين، ومنها سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي تلبي متطلبات الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، التي تتماشى مع رؤية ترسيخ الابتكار كمنهج أساسي في العملية التعليمية.

وأفادوا ابأن إشراكهم في مثل هذه المسابقات يدفع بهم لمتابعة الدراسة في المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والهندسة والرياضيات، وتمكّن المسابقة الطلبة من تطوير مهاراتهم الفنية في التقنيات الحديثة في سن مبكرة وتعزز لديهم حب الإبداع والابتكار. وأضافوا: «نحن نرى أنه لا يقتصر تعرف الطلبة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحسب، بل عليهم أن يصبحوا خبراء فيها».

وأكدوا أن الوزارة وفرت لهم كافة وسائل الدعم والسبل التي تصل بهم إلى العالمية، فضلاً عن توفير الحقب التدريبية للارتقاء بمهاراتهم واطلاعهم على هو ما هو جديد في مجال الروبوت، وهو ما انعكس على مستوى أدائنا وقدرتنا على المنافسة وحصد هذا المركز المتقدم عالمياً.