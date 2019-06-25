محمد بن زايد: الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالتقنيات الحديثة وتعزيز بيئة الابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات على تمكين الأجيال من أدوات الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مجلس قصر البحر وفد «المدرسة الإماراتية» الفائزة بالمركز الثاني عالمياً خلال مشاركتها في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والروبوت «فيكس» التي أقيمت منافساتها أخيراً في ولاية كنتاكي الأميركية بمشاركة 790 فريقاً يمثلون 50 دولة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوفد على هذا الإنجاز العلمي النوعي، معرباً عن سعادته بتفوقهم خاصة أنه يتعلق بأحد أهم مجالات المستقبل وهو الذكاء الاصطناعي والذي تسعى الدولة من خلال استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية التنموية في القطاعات الحيوية كافة.

وأشار سموه إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالتقنيات الحديثة وتعزيز بيئة الابتكار في إطار استراتيجيتها الطموحة للذكاء الاصطناعي وسعيها للتحول إلى مدن ذكية تحقق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

بيئة مناسبة

وشدد سموه على أهمية توفير البيئة المناسبة للطلبة للتعلم ومواصلة العمل والتدريب وخوض تحديات المسابقات والارتقاء بالمهارات والإمكانات لدى الطلبة إلى مستويات متقدمة في هذه العلوم.

حضر لقاء مجلس قصر البحر، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.