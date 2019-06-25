«الصحافة الفرنسية» تدرّب منتسبي البرنامج الإعلامي الوطني للشباب على كشف الحقائق المرئية المزيفة

المصدر: دبي - البيان

عقدت وكالة الصحافة الفرنسية، في مقر نادي دبي للصحافة، جلسة تدريبية حول التصوير الصحافي، وكشف الحقائق المرئية المزيفة، وذلك ضمن «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب»، الذي ينظمه النادي، بالشراكة مع مؤسسة «وطني الإمارات»، وبدعم ما يقارب 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية محلية وعربية عاملة في الدولة.

إذ تؤدي الصور الصحافية دوراً داعماً للقصص الإخبارية، ولم تنجُ هي الأخرى من سيناريو المعلومات الكاذبة والمضللة التي تجتاح شبكة الإنترنت، لا سيما كونها العنصر الأكثر جاذبية في المحتوى الرقمي، والذي لا يسعى الجمهور إلى بذل الكثير من الجهد لكشف الحقيقة، حيث ساعد انتشار الصور المزيفة رقمياً، تغذية الأخبار الكاذبة وسرعة انتشارها.

وقال جوسيب كاكاسي، كبير المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية خلال الجلسة: إن الصورة الصحافية تساعد على سرد القصص بشكل أفضل، وهي أكثر من مجرد عنصر جمالي، مشيراً إلى أن المصورين الصحافيين حالياً يعملون بجد، لضمان أن تعطي صورهم وصفاً دقيقاً للواقع دون تشويه، حيث تحدث صورهم تأثيراً مضاعفاً، مقارنة بالقصص، وتجذب اهتمام الجمهور بشكل أسرع، كما تعتبر أداة مؤثرة لرفع المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن الصور هي مصدر معلومات مرئية، ولا يواجه الجمهور حاجزاً لغوياً مع صور الأخبار الدولية، كما هو الحال مع الأخبار المكتوبة أو المقروءة.

وأضاف كاكاسي، أن التأثير العاطفي الكبير للصورة، أتاح في ذات السياق حدوث الهفوات الأخلاقية من بعض المصورين أو وسائل الإعلام، من خلال التلاعب بالصورة وقلب الحقائق، ورغم أنها قليلة ومتباعدة، وقواعد السلوك في الصحافة واضحة، إلا أنه لا يجب تشويه الصورة أو تحريرها بطريقة تضلل المشاهدين وتحرف المواضيع.

لافتاً إلى أنه لا يمكن التعويل على قدرة الجمهور لإجراء بحث أو خطوات لمحاولة كشف حقيقة الصور، لأن هذه الإجراءات تصب في صميم عمل الصحافي ووكالات الأنباء والمؤسسات المعنية بالأحداث الجارية.

متغيرات

وفي هذا الإطار، قالت ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة: إن المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام العالمي، وتطور تقنيات الاتصال، إلى جانب التأثير الكبير الذي يحظى به العمل الإعلامي والصحافي على شبكات التواصل الاجتماعي، أدى في السياق ذاته لانتشار تشويه الحقائق، التي لا تقتصر فقط على أن تكون صوراً مضللة أو كاذبة، بل تصل لدرجة تغييرها رقمياً، وهو ما لا يسهل اكتشافها بالأدوات التقليدية، والأخطر من هذه الظاهرة، هي تلك الصور الحقيقية غير المحرفة، التي تنتشر لتعطي سرداً مسيساً لبعض الأحداث، بهدف دعم وجهة نظر دون أخرى، مؤكدة حرص دبي للصحافة على تعزيز مهارات الصحافيين، وتدريب طلبة كليات الإعلام لضمان معرفة صحة الصور المنتشرة، وكيفية التلاعب بها، عبر خوارزميات الكمبيوتر، التي تأخذ على عاتقها مهمة التغيير الرقمي، وبرامج تحرير الصور، التي أصبحت هي الأخرى أكثر تطوراً.

وقالت مديرة دبي للصحافة: إن مشاركة أعضاء البرنامج في الجلسة، من شأنها أن تسهم في امتلاك أهم المهارات اللازمة في تحرير الصور واكتشاف التلاعب بها. مشيرة أن النادي يعمل كمنصة رسمية متكاملة، لتوفير الخدمات الإعلامية، واستشراف المستقبل الإعلامي في المنطقة، وتلبية احتياجات العاملين في هذا القطاع المؤثر، من خلال العديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات الإعلامية التي يطلقها النادي على مدار العام.

فارق إيجابي

بدوره، أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات، أن «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب»، أحدث فارقاً إيجابياً في العمل الإعلامي داخل نطاق الدولة، عبر تدريب الكوادر الوطنية، لإعداد جيل من الإعلاميين الشباب، يواكبون متغيرات العصر في المجالات الإعلامية كافة، بما فيها تلك المجالات أو التخصصات المتوقع ظهورها مستقبلاً. مؤكداً على اعتزاز مؤسسة «وطني»، للتعاون مع نادي دبي للصحافة، لبلوغ البرنامج هذه المرحلة المهمة من العمل الجاد.

وأضاف الفلاسي، أن تأثير الأخبار الكاذبة في تحويل وتحريف المحتوى، يؤكد مدى حاجتنا لأدوات تحقق اكتشاف الحقائق، مثل مشروع «فاكويل»، الذي أطلقته وكالة الصحافة الفرنسية في عام 2018، كصيغة جديدة لتدقيق الحقائق، والاستجابة للطلب المتزايد على القصص لمواجهة الانتشار العالمي للمعلومات المضللة.

كما أكد رينيه سلامة مدير منطقة الخليج واليمن في «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن دعم وكالة الصحافة الفرنسية «لبرنامج الإعلام الوطني للشباب»، ينبع من التزام الوكالة بالمساهمة في تنمية المواهب الإعلامية في المنطقة. لافتاً إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لورشة عمل وكالة الصحافة الفرنسية، هو تقديم صورة موضوعية للمتغيرات السريعة التي تمر بها الصحافة المصورة في العصر الرقمي.

يُذكر أن البرامج التدريبية التي ينظمها نادي دبي للصحافة سنوياً، تهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القيادات الإعلامية، والمواهب في المؤسسات الصحافية والإعلامية وكليات الإعلام في الدولة.

مساقات

يتضمن البرنامج الإعلامي الوطني للشباب، مساقات رئيسة، من أهمها الذكاء الإعلامي العاطفي، والاتصال والتواصل، واستشراف المستقبل الإعلامي، والابتكار الإعلامي، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، والتنمية الفكريةوالاجتماعية، وتنمية المهارات الصحافية والإعلامية، وعمل شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عشرات المساقات الأخرى، والتي تشكل في مجملها الركائز الأساسية للعمل الإعلامي.