زكي نسيبة يبحث تعزيز التعاون مع البرازيل

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، اجتماعاً أمس بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع ماركوس بونتس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات البرازيلي . وحضر الاجتماع حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى البرازيل، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وتم خلاله استعراض أوجه التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل في مجالات المعرفة والتبادل الثقافي والاتصالات.

وأعرب معالي زكي أنور نسيبة عن سعادته بسلسلة اللقاءات التي أجراها الوزير الضيف مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة مبادلة للتنمية وشركة مصدر وشركة الياه للاتصالات الفضائية .

وأكد معاليه أن هذه اللقاءات تعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع البرازيل في شتى المجالات وخاصة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده البرازيل في الوقت الحاضر .

وأشار معاليه إلى أن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً تضم ملامح وأهدافاً استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.

من جانبه قال الوزير ماركوس بونتس إن البرازيل لديها الخبرة والإمكانات الصناعية والتقنية اللازمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات ودعم خطط حكومة دولة الإمارات للنهوض بقطاع الابتكار والذكاء الصناعي.