دار زايد للرعاية الأسرية تنظم ورش عمل عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نفذت دار زايد للرعاية الأسرية بمقرها في منطقة العين حزمة من الدورات والورش التدريبية بالتعاون والتنسيق مع الكليات والمعاهد الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية، وتأتي هذه الورش ضمن أنشطة ومنهجية ومتابعة الخطة الاستراتيجية لتنفيذ آليات العمل المؤسسي.

وركّزت الورش على عدد من المحاور الهامة، منها التعريف بأساليب الإبداع والابتكار التي تناولت التطوير والتحديث المستمر وفق منهجية «كايزن»، بالإضافة إلى ورش عمل الذكاء الاصطناعي مع أنماطها المختلفة، بهدف تمكين موظفي دار زايد للرعاية الأسرية والنهوض بكفاءة منتسبي الورش لتحقيق التطلعات المستقبلية. كما تطرقت الورش إلى تمارين وتطبيقات واقعية حول تنفيذ المدخلات بصورة واقعية، وإعداد الخطط والمبادرات التطويرية.

وقال نبيل الظاهري مدير عام الدار لـ«البيان»: «إن هذه الورش تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الدار إلى أفضل المعايير في مجال الرعاية البديلة، بما يعزز سعادة ورضا منتسبي الدار من خلال تمكين القائمين على رعاية الأبناء والموظفين الإداريين، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. كما أن مثل هذه الورش لها دور كبير في علاج المشكلات والتخلص من الفجوات التي تضمن التحسين المستمر و الاستدامة في المؤسسة».

وأضاف الظاهري: «وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مبنية على منهجية التوصل إلى أفكار مبتكرة وواقعية للتحديات التي قد تواجه الدار، وتتيح للطاقم الإداري والوظيفي التفكير من منظور الحلول بدلاً من منظور المشاكل».