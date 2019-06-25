سيف بن زايد يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في أبوظبي الدكتورة علياء بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والوفد المرافق من أعضاء الجمعية.

وبحث سموه مع الوفد الضيف سبل تعزيز العلاقات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وجوانب تطوير التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.

حضر اللقاء المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد يوسف النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وباتريسيو بيازي الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وبيدرو روك رئيس اللجنة السياسية الدائمة بالجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

كما حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط من وزارة الداخلية.