ولي عهد الفجيرة يوجّه بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية»، الاجتماع الدوري الأول لمجلس الأمناء خلال عام 2019، والذي تمت خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بخطط عمل المؤسسة مستقبلاً وتفعيل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني في مجالاته المختلفة.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة العمل من خلال المؤسسة على النهوض بالشرائح المحتاجة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها، وإطلاق المبادرات والمشاريع بما ينسجم مع ثقافة الخير والعطاء.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الخطط والاستراتيجيات التي تبناها مجلس الأمناء، كما بحث مشاريع المؤسسة ومبادراتها على الساحة المحلية خلال العام الجاري.

وأكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة، وتذليل المعوقات، وسرعة إنجاز المشاريع التي تم اعتمادها.