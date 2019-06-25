نهيان بن مبارك: الإمارات تؤمن بإرساء التسامح مفتاحاً للنجاح

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن دولة الإمارات وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤمن بأن التسامح وإرساء قيمه في قلب أي شعب هو مفتاح النجاح. جاء ذلك خلال حضور معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه سفراء الدول الأفريقية المعتمدون لدى الدولة، مساء أمس الأول، وذلك بمناسبة«يوم أفريقيا الـ 56».

كما حضر الحفل - الذي أقيم في أبراج الاتحاد أبوظبي - أعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجاليات الأفريقية المقيمة في الدولة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

ثقة

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن ثقته بأن التعاون الاقتصادي والثقافي بين دولة الإمارات والدول الأفريقية سينمو.

وأشاد معاليه بالوحدة الأفريقية التي ساهمت في إرساء العمل المشترك الأفريقي في جميع المجالات و«رؤية القارة الأفريقية 2063 »، الطموحة من أجل النهوض بالقارة الأفريقية لتحقق الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية من أجل جعل أفريقيا تنعم بالازدهار على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتتكامل مع دولها وقدراتها وتتوحد أهدافها على أساس المثل العليا للوحدة الأفريقية الشاملة ورؤية النهضة الأفريقية الركيزة الأساسية لهذه الخطة الطموحة التي ينشدها الأفارقة.

من جهته ثمن صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي لدى الدولة - في كلمة له بهذه المناسبة - الرعاية الكريمة التي يقدمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للبعثات الدبلوماسية والاهتمام الكبير الذي تجده من جميع المؤسسات في الدولة.

وقال إن «يوم أفريقيا» هو مناسبة سنوية لإحياء ذكرى توقيع اتفاق إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وهو يرمز لنضال وكفاح الشعوب الأفريقية من أجل التحرير والتنمية.

وقدم عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي باسمه وباسم جميع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الدولة جزيل الشكر لحكومة وقيادة الإمارات لما توليه لهم من اهتمام ورعاية لتسهيل مهامهم.