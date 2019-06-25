رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط تزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زارت الدكتورة علياء بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أمس واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي حيث كان في استقبالها الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرضت بوران مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضعت إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

كما تجولت في أروقة واحة الكرامة ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن الواحة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة توجهت الدكتورة علياء بوران إلى سجل الزوار حيث قامت بتسجيل كلمة عبرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد واحة الكرامة معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.