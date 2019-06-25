«دبي الذكية» تعزز الثقة بين القادة والموظفين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دبي الذكية دورة «تدريب المدربين - أداة Fuel Box»، وذلك بالتعاون مع الشركة الاسكندنافية المالكة لها «Fuel It AS»حيث تسهم الأداة في تطوير وتعزيز التنمية الذاتية للقادة ومهاراتهم القيادية، من خلال النقاشات المثمرة مع أقرانهم. وجاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها في مركز التدريب التابع لها بدبي.

وتأتي الدورة بعد البرنامج التدريبي «تصميم المدن» الذي نظمته دبي الذكية نوفمبر 2018 في الدنمارك المصمم خصيصاً لأبطال السعادة، والذي شمل 5 أيام مكثفة من الزيارات لعدة جهات حكومية وشركات خاصة ومختبرات حيوية، بالإضافة لورش عمل ومشاركة مجتمعية، ارتكزت جميعها على 3 محاور رئيسية وهي «الإنسان» و«التكنولوجيا» و«التصميم» حيث قام أبطال السعادة خلال المشاركة المجتمعية مع الشعب الدنماركي لمعرفة أسباب سعادتهم، باستخدام أداة FuelBox لتسهيل عملية بناء الحوار البناء معهم.

وقد تم تصميم الأداة لتضم مجموعة صناديق تضم أسئلة مصنفة ضمن فئات محددة تحفز الناس على بدء الحوارات ذات الجدوى عبر الإجابة عنها، حيث تم اختيار الأسئلة بعناية من قبل خبراء في علم النفس ومجالات أخرى تعنى بطبيعة السؤال ونوع الصندوق، حيث يساهم اختيار تلك الأسئلة بدقة في بناء حوارات أفضل وأقوى.

ومن أبرز فوائد الأداة: تطوير وتعزيز التنمية الذاتية للقادة ومهاراتهم القيادية، وتقوية أواصر الثقة بين القادة والموظفين، إلى جانب تعزيز قيمتي السعادة والتسامح والعمل على اكتسابهما، ومعرفة احتياجات الموظفين بطريقة مبتكرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للعمل ونشر السعادة بين جموع المتعاملين والمستهدفين في إمارة دبي.

نسخة محدثة

وفي وقت لاحق طورت دبي الذكية بالتعاون مع الشركة المالكة للأداة، نسخة محدثة وجديدة لصندوقين من الصناديق المتعددة من الأداة وهي: «صندوق الفريق» و«صندوق القائد»، لتتناسب وتتلاءم مع متطلبات وثقافة الدولة.

كما قامت بإضافة تغييرات لتعزيز قيمتي السعادة والتسامح والعمل على اكتسابهما. إلى جانب استحداث فئة جديدة ضمن الأداة تحت مسمى «السعادة في مكان العمل». كذلك يتم لأول مره إصدار نسخة مترجمة باللغة العربية للأداة لتكون متاحة لكافة دول الوطن العربي للاستفادة منها.

وحول الموضوع، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «بصفتنا الجهة المعنية بقيادة عملية تحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض، وترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التطلعات، جعلنا للتواصل أهمية كبيرة ضمن استراتيجياتنا لتكون منفتحة على طرق جديدة ومبتكرة تعزز التواصل الداخلي والخارجي مع كافة شركائنا».

وأوضحت: «تعد أداةFuelBox» أداة مبتكرة للتحفيز على الحوار وتبادل الأفكار بين القادة وفرق عملهم. ومن خلال إطلاق النسخة المحدثة والمعربة من الأداة، تسعى دبي الذكية إلى مواكبة رؤية الإمارات وقيمها وتطلعاتها.