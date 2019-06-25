علي بن علوان يثمن جهود الضباط المتقاعدين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة كلاً من اللواء المتقاعد غانم أحمد غانم والعميد المتقاعد سليمان محمد الكيزي بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمديرين العامين وعدد كبير من الضباط، مؤكداً أن المكرمين كانا طوال سنوات عملهما الطويلة مثالاً يحتذى به في النزاهة والعمل الجاد المخلص وتركا بصمات واضحة في مسيرة العطاء والتقدم التي شهدتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من تأسيسها وحتى اليوم.

وثمن الجهود الجليلة والعظيمة التي بذلها وقدمها الضباط المتقاعدون في خدمة الوطن ودفع مسيرة التنمية والتقدم نحو المزيد من النجاح.

من جانبه أعرب اللواء المتقاعد غانم أحمد غانم عن امتنانه لمبادرة قائد عام شرطة رأس الخيمة في تكريم الضباط المتقاعدين الذين نذروا عمرهم ووقتهم وجهدهم في سبيل أداء رسالتهم وتحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده الكامل لتسخير خبرته الطويلة في تقديم أية مشورة تخدم مصلحة العمل.