«أبوظبي القضائية» تناقش الإطار القانوني لدوائر الخبراء الأجانب

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء، ورشتي عمل لكل من المحامين والخبراء المسجلين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، حول الإطار القانوني لدوائر الخبراء الأجانب بالمحاكم التجارية والعمالية، وذلك في إطار جهود دائرة القضاء نحو تحقيق تغيير نوعي واستثنائي في العمل القانوني والقضائي وصولاً إلى أعلى مستويات الريادة والتميز، عبر التدريب المستمر للمحامين والخبراء، ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن الورشتين اللتين عقدتا في مقرها بمبنى دائرة القضاء الرئيسي في أبوظبي تضمنتا مناقشة عدة محاور، أهمها الأساس القانوني لدوائر الخبراء واستشراف مستقبلها، وتشكيل دوائر الخبراء وضمانات استقلالية أعضائها.