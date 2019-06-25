شرطة الفجيرة تحصل على مواصفة «إدارة الابتكار»

المصدر: الفجيرة - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على شهادة المواصفة الأوروبية في نظام إدارة الابتكار المؤسسي CEN/‏TS 16555-1:2013 لتصبح بذلك أول قيادة شرطية على مستوى العالم تحصل على مواصفة الابتكار من هيئة لويدز ريجستر في المجالات الأمنية والمرورية والمجتمعية والاجتماعية والإدارية والخدمات، حيث تسلّم الشهادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بحضور أيمن كتيلي، مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، في هيئة لويدز ريجستر.

ويأتي حصول القيادة على المواصفة الأوروبية في نظام إدارة الابتكار CEN/‏TS 16555-1:2013 نتيجة جهودها المتميزة في تعزيز وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار من خلال تطوير منظومة متكاملة لإدارة الابتكار على مستوى القيادة، ما سيسهم في تحقيق الريادة في تطبيق الاقتراحات والمشاريع الابتكارية وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الشرطية وفق أسس ومعايير عالمية.

كما يعد هذا الإنجاز تأكيداً على جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة وزارة الداخلية 2017-2021.