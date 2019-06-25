128 نشاطاً برلمانياً نفذتها لجان «الوطني»

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نفذت لجان المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددها 14 لجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر 128 نشاطاً برلمانياً على المستوى التشريعي والرقابي والعام، شملت عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والزيارات الميدانية الرسمية لمقار الجهات للوقوف على رأس المشكلات والإنجازات وإعداد التقارير في هذا الشأن لمناقشتها تحت قبة المجلس.

واشتملت أنشطة اللجان على عقد 108 اجتماعات، و17 زيارة ميدانية و3 حلقات نقاشية، وتضمنت الزيارات الميدانية زيارة اللجنة المؤقتة لمناقشة سياسة مجموعة بريد الإمارات إلى المقر الرئيسي للمجموعة في دبي وذلك بهدف التعرف على سياسة التوطين في المجموعة، والاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتحديات التي تواجه المجموعة، و5 زيارات ميدانية للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية خلال مناقشتها لموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم .

وذلك للاطلاع على الخطط والبرامج التدريبية لمراكز تأهيل وتدريب أصحاب الهمم والتعرف على العوائق والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع، وزيارتين نفذتهما لجنة المستقبل لكل من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، ووكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات المتطورة، وزيارة ميدانية إلى مقر شركة بيئة في الشارقة قامت بها لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات المتطورة في الإدارة البيئية والإدارة المنهجية للنفايات، وذلك خلال مناقشة سياسة وزارة الطاقة.

بالإضافة إلى قيام لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بـ8 زيارات ميدانية لإدارات الدفاع المدني في كل من: الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي وأبوظبي، وأكاديمية الدفاع المدني في أبوظبي وذلك بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات المتطورة في إدارات الدفاع المدني إلى جانب المشكلات التي يعاني منها، وذلك خلال مناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

وعقدت لجان المجلس الوطني الاتحادي 108 اجتماعات، شملت اجتماعين للجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و10 اجتماعات للجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، و9 اجتماعات للجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و11 اجتماعاً للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حيث ناقشت اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون تمثل في مشروع قانون اتحادي في شأن كبار المواطنين، كما ناقشت موضوعاً عاماً تمثل في سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وأنجزت اللجنة تقريرين حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص.

حلقات نقاشية

وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 3 حلقات نقاشية حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم بعنوان: «الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم» وتهدف إلى تعزيز التواصل مع الجهات المعنية بأصحاب الهمم والاطلاع على التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع.

وعقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة 11 اجتماعاً، وناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن السكك الحديدية، كما ناقشت موضوع عام تمثل في سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وأنجزت اللجنة تقريرين حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وموضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية.

ونفذت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون 11 اجتماعاً وناقشت اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، كما ناقشت اللجنة موضوعاً عاماً تمثل في سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وأنجزت اللجنة تقريراً حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات».

ونفذت لجنة الشؤون الصحية والبيئية 14 اجتماعاً، وناقشت في الجانب التشريعي 4 مشروعات قانون تمثلت في: مشروع قانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، كما ناقشت اللجنة موضوعاً عاماً تمثل في سياسة وزارة التغير المناخي في شأن تنمية الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، وأنجزت اللجنة تقريراً حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن توصيات موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

الحساب الختامي

وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية 11 اجتماعاً، وناقشت اللجنة في الجانب التشريعي 3 مشروعات قوانين تمثلت في مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2017، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن المالية 2019، ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، كما ناقشت اللجنة موضوعين عامين حول التنافسية والإحصاء، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية.

التعليم

وقامت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة بعقد 6 اجتماعات، وناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بشأن التعليم، كما ناقشت موضوعاً عاماً حول سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وأنجزت اللجنة تقريراً حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية».

وعقدت لجنة شؤون التنقية والطاقة والثروة المعدنية 13 اجتماعاً، وناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادياً بشأن تنظيم قطاع الفضاء، كما ناقشت موضوعين عامين هما: سياسة وزارة الطاقة، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وأنجزت اللجنة تقريرين حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وموضوع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

كما عقدت لجنة الدفاع والداخلية والخارجية 4 اجتماعات، وناقشت موضوعاً عاماً تمثل في سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، كما أنجزت 3 تقارير حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وحول موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، فيما عقدت لجنة الشكاوى 3 اجتماعات واستعراض خلالها جميع المرفقات والآراء القانونية لهذه الشكاوى واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها.

خطط

عقدت لجنة المستقبل اجتماعين لمناقشة خطة عملها، كما عقدت لجنة رؤساء اللجان اجتماعاً واحداً، واطلعت اللجنة خلاله على الخطة الرقابية ومشروعات القوانين وجدول الجلسات للجان المجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ16، كما ناقشت اللجنة جدولاً يتضمن الجهات الحكومية الداخلة ضمن اختصاصات لجان المجلس.