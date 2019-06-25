37 مليون درهم مساعدات «الهلال» المحلية خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

بلغ إجمالي ما قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من المساعدات الإنسانية والاجتماعية خلال الربع الأول من العام الحالي على الساحة المحلية، 37 مليوناً و276 ألفاً و952 درهماً، لتعزز بذلك العطاء الإنساني من وجودها الخيري في جميع إمارات الدولة، عبر مظلة من برامج المساعدات المتعددة التي تعمل على تمكين 29 ألفاً و720 فرداً من الحالات الإنسانية المحتاجة التي يرعاها الهلال الأحمر داخل الدولة، بتوفير احتياجاتهم المعيشية والعلاجية والتعليمية، وغيرها من ضروريات الحياة.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت خلال الربع الأول من العام الجاري، مساعدات محلية بمبلغ إجمالي قدره 37 مليوناً و276 ألفاً و952 درهماً، منها مساعدات إنسانية بمبلغ 9 ملايين و523 ألفاً و781 درهماً، ومساعدات طبية بلغت تكلفتها 8 ملايين و101 ألف و115 درهماً، ولمساعدة السجناء، صرفت الهيئة مبلغ 3 ملايين و516 ألف درهم لأسر السجناء، كما ساهمت الهيئة بمساعدة طلاب العلم بمبلغ إجمالي بلغ 13 مليوناً و471 ألفاً و904 دراهم، كما قدم الهلال الأحمر مساعدات إنسانية لأصحاب الهمم، بمبلغ وقدره 2 مليون و507 آلاف و340 درهماً، ودعماً لبعض المؤسسات بالدولة، قدمت الهيئة مساعدات نقدية بلغت 156 ألفاً و800 درهم.

جاء ذلك خلال استعراض أجندة الاجتماع الثاني للجنة العليا للمساعدات المحلية لعام 2019، الذي عقد مؤخراً، وللمرة الأولى بالمبنى الجديد لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر، وبرئاسة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، رئيس اللجنة العليا للمساعدات المحلية، ونواب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، وقطاع التسويق، وجمع التبرعات وقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، ومستشار قطاع الشؤون المحلية بالهيئة، ومديري مراكز الهيئة في كافة أنحاء الدولة، ومدير إدارة الخدمات المحلية المجتمعية بقطاع الشؤون المحلية بالهلال الأحمر.