استمرار التمرين العسكري المشترك «الثوابت القوية/‏ 1» بين الإمارات والأردن

المصدر: أبوظبي - وام

تستمر فعاليات التمرين العسكري المشترك «الثوابت القوية /‏ 1»، المقام على أرض الدولة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والذي يأتي تجسيداً لمسيرة حافلة من التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، التي ترتكز على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية المختلفة.

واشتمل التمرين الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي على تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، منها الدفاع الساحلي والقتال في المناطق المبنية والرماية الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتي أسهمت بدورها في عكس المهارات القتالية، ونوعية التدريب والتأهيل التي حصلت عليها القوات المشاركة، بالإضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

وتبرز أهمية تمرين الثوابت القوية/‏1 في تعزيز التعاون في مجال العمليات المشتركة وتبادل واكتساب الخبرات المتبادلة، إذ شهد التمرين نقلة نوعية عكس المستوى الرفيع للتنسيق والتكامل في الأداء والأدوار المختلفة للتشكيلات العسكرية المشاركة فيه.

جدير بالذكر أن التعاون العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية شكّل أحد المرتكزات الرئيسية في الحفاظ على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقف الدولتان في خندق واحد في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات في المنطقة.