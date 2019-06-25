«كهرباء دبي» تفتتح مركز المحاكاة والتدريب لمحطات إنتاج الطاقة

المصدر: دبي-البيان

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «مركز المحاكاة والتدريب» في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، ويعد المركز، الذي أنشأته الهيئة بالتعاون مع شركة «سيمنس» العالمية، الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والأكبر لشركة «سيمنس» على مستوى العالم، ويهدف إلى تعزيز قدرات المهندسين والفنيين في الهيئة.

وأشار الطاير إلى أن مركز المحاكاة والتدريب سيسهم في تعزيز توطين الوظائف الهندسية والفنية في الهيئة، إضافة إلى توفير تجربة مميزة للعاملين في قطاع الإنتاج بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات العالمية التي تتيح للمتدربين معايشة ظروف تشغيلية مطابقة للواقع، وإكسابهم المهارات التي تتيح لهم الاستعداد لمواجهة مختلف الظروف.

وأشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي أن البرنامج التدريبي الذي يوفره مركز المحاكاة والتدريب، يهدف إلى الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين في مجال إنتاج الطاقة من خلال دروس نظرية وعملية للتعريف بعمليات التشغيل والتحكم والصيانة في محطات الإنتاج، وتدريبات تفاعلية على أجهزة محاكاة لمحطات إنتاج الطاقة تسهم في إعطاء تصور كامل للمتدربين حول بيئة العمل في المحطات، إضافة إلى ورش عمل وجلسات عصف ذهني حول حل المشكلات وتطوير الحلول المبتكرة.