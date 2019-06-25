مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش خطة النقل البحري

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة الطرق والمواصلات خطة النقل البحري والتي تضمنت المخطط الشامل للنقل البحري في إمارة دبي للأعوام من 2020 إلى 2030 بهدف تحديد احتياجات البنية التحتية لتطوير النقل البحري، وتكامل شبكة النقل البحري مع احتياجات المشاريع التطويرية في الإمارة وشبكة النقل العام، بالإضافة إلى تقليل الدعم الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المالية واستدامة الأصول.

كما استندت الخطة على الخطة الاستراتيجية للنقل في الإمارة حتى 2030، والتوجهات العالمية والمستقبلية، والمواءمة مع خطط ومشاريع الجهات التطويرية واستطلاعات الرأي لتقصي احتياجات المتعاملين.

استدامة

وعلى صعيد متصل، استعرض مكتب دبي الذكية استراتيجية إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير واستدامة منظومة بيانات دبي، وإضافة القيمة للمؤسسات والأفراد ورفع مساهمة البيانات في القيمة المضافة الإجمالية التي يحققها اقتصاد دبي، حيث أشارت إلى أن المدينة الذكية تتطلب بيئة شاملة تتكامل فيها أدوار الفئات المختلفة في عملية إتاحة استخدام وإعادة استخدام البيانات، موضحة أن القيمة الاقتصادية للبيانات تتحقق من خلال استغلالها وربطها من مصادرها المختلفة «حكومة/قطاع خاص» لتطوير حالات الاستخدام ضمن القطاعات الحيوية ومن المتوقع تحقيق النتائج المرجوة بأثر اقتصادي يقدر بنحو 3.5 مليارات درهم سنوياً بحلول 2021.

وفي هذا الإطار تم التعاون مع أكثر من 25 جهة من القطاع الحكومي والخاص لفهم احتياجاتها فيما يخص تبادل واستخدام البيانات ووضع السياسات والحلول بالتشارك معها.