«طرق دبي» تطلق نظام تخزين ذكياً لقطع غيار المترو والحافلات العامة

المصدر: دبي-البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي النظام الذكي لتخزين قطع الغيار الخاصة بأصول الهيئة، والذي تم تطبيقه لقطع غيار مترو دبي في المخازن التابعة لمؤسسة القطارات في مرآب مترو الراشدية وقطع غيار الحافلات في محطتي إيواء الحافلات في جبل علي والعوير.

وتفصيلاً، قال سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي: «يُعتَبَرُ مشروع التخزين الذكي من المبادرات الرائدة في الهيئة، والذي تم تطويره لمواكبة التقنيات والابتكارات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، الأمر الذي سيسهم في دعم جهود دبي للتحوّل إلى أذكى مدينة في العالم».

وأضاف المري: «يعتبر نظام التخزين الذكي نظاماً متطوراً بما يقدمه من مزايا على مدار الساعة، مثل توفير مساحات التخزين إلى 85%، وتوفير الوقت من خلال تسليم المواد تلقائيًا والتخلص من الوقت الضائع في البحث عن المواد داخل أماكن التخزين، مع مراعاة سلامة العاملين، وزيادة في مستوى دقة المخزون، كما أن النظام يقوم بصرف المواد بناءً على أوامر العمل الخاصة بالصيانة فقط مما يقلل الأخطاء البشرية وتحسين عوامل السلامة.

وأوضح أن نظام التخزين الذكي عبارة عن نظام آلي مغلق تم تصميمه على شكل أدراج تحتوي على أرفف مرتبة بشكل رأسي لاستغلال البعد العامودي للمخازن ولتوفير حلول التخزين لمختلف القطع حسب حجمها وحسب متطلبات واحتياجات أعمال الصيانة اليومية. يعمل النظام بشكل تلقائي بمسح أبعاد كل مادة باستخدام تقنية (Optiflex)، وإيجاد موقع التخزين المثالي داخل النظام، حيث يتم تخزين العناصر في أقل مساحة ممكنة لضمان استغلال المساحات التخزينية بطريقة مثلى».

«ويتمتع برنامج التخزين الذكي بأنه نظام آمن ومحكم، ويقدّم صلاحية التحكم/‏الدخول إلى النظام، ومراقبة المعاملات وأتمتة الإجراءات، والرصد والتحليل (متابعة حركة القطع)، ويقدّم خدمة ذاتية تعمل على مدار 24/‏7 ساعة، ومجهّز بنظام الجرد في الوقت المناسب، ويتمتع البرنامج كذلك بقابلية تعقّب المستخدمين و المواد المخزّنة».