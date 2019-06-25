«أبوظبي للتقاعد»: إنجاز 32 ألف معاملة خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي-البيان

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد، عن أنه أنجز 32 ألف معاملة على مستوى كافة إداراته خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تلقى (7122) استفساراً عبر مركز الاتصال الحكومي الموحد لإمارة أبوظبي.

وذكر الصندوق - في تقرير تم عرضه خلال ملتقى الموظفين الأول لعام 2019، والذي نظمه الصندوق اليوم الاثنين، تحت عنوان «كلنا نعرف ونشارك ونطور» – أن خطة المشاريع الاستراتيجية للصندوق للعام الجاري، تتضمن 34 مشروعاً استراتيجياً لتطوير خدماته، لافتاً إلى أنه خلال الفترة من يناير 2019 وحتى منتصف يونيو الجاري، انتهى من تسعة مشروعات، منها إطلاق النظام المالي الموحد، والذي تم بموجبه تنظيم وتعديل السجلات المالية المحاسبية الحالية، وإصدار وأتمته البيانات المالية الموحدة للصندوق، والانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بالكامل، وغيرها من المشروعات التي تصب في صالح المتعاملين.

وأشار الصندوق إلى أنه أبرم 3 اتفاقات منذ بداية العام الجاري لتبادل البيانات، وذلك في إطار سعيه لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات، ضمن مشروع الربط الإلكتروني، منوهاً بأن عدد الجهات التي تم الربط معها حتى الآن، وصل إلى 21 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة.

وعلى هامش الملتقى، أطلق الصندوق مشروع «الثقافة المؤسسية»، الذي يستهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على نشر القيم التي يتبناها الصندوق داخل بيئة العمل، وعكسها في سلوكيات الموظفين وتعاملاتهم اليومية.

وحسب المشروع الجديد، يقوم الصندوق بنشر عناصر الثقافة المؤسسية، وتضمينها كجزء أصيل في بيئة العمل، من خلال تنظيم حملات توعوية داخلية للموظفين، حول الثقافة المؤسسية وعناصرها، وكذلك استخدامها في كافة تفاصيل العمل اليومية.