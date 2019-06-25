مذكرة لحماية البيئة البحرية واستدامة الثروات المائية الحية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت هيئة البيئة أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم أول من أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجال تنظيم المبادرات والأنشطة التطوعية بالبيئة البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية واستدامة الثروات المائية الحية، وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود هيئة البيئة أبوظبي لتعزيز التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين لتفعيل المبادرات البيئية التي أطلقتها بالتزامن مع عام التسامح تحت شعار «التسامح مع الطبيعة».

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة – أبوظبي، وسالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية.