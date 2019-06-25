عمار النعيمي يعتمد مستهدفات رؤية عجمان 2021

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان ملتزمة بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه الحزمة الثالثة من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 والتي تضمنت 8 مؤشرات ومستهدفات استراتيجية متمثلة في 3 محاور رئيسية الأول محور «مكان أفضل للعيش» والثاني «حكومة متميزة» والثالث «اقتصاد أخضر».

وأشاد سموه بحرص الجهات الحكومية على ترجمة هذه التطلعات والطموحات إلى واقع متاحٍ ينعكس أثره المباشر على حياة الناس ويحقق لهم مزيداً من الرفاهية والسعادة.

واستمع سموه لعرض قدمه فريق عمل مشروع المؤشرات الاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بقيادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، تضمن التغيرات التي طرأت على عدد من مؤشرات ومستهدفات الحزمة الأولى والثانية بناءً على معطيات ونتائج تقارير متابعة الأداء، إضافةً إلى عرض تفصيلي للحزمة الثالثة من المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021.

وقال سموه: إن حكومة عجمان تسير بخطى مدروسة لتحقيق رؤيتها، مشيداً بالمبادرات والمشاريع النوعية التي تشهدها الإمارة الهادفة إلى تحسين مستوى جودة الحياة.

مستهدفات

من جانبه أكد الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن فرق العمل في الجهات الحكومية تعمل بجد على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وفق توجهات واضحة وآليات عمل مرنة قادرة على استيعاب التطورات المتسارعة لإعادة صياغتها بما يتناسب مع التغييرات التي تشهدها الإمارة والمنطقة ككل.

من جهته أوضح أحمد شطاف مدير إدارة السياسات والاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن اعتماد الحزمة الثالثة من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية 2021 يعد استكمالاً لجهودها نحو تحقيق رؤية عجمان 2021 .

وجرى تعديل المؤشر الاستراتيجي ضمن الحزمة الأولى بشأن تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات على جميع مراكز السعادة في حكومة عجمان بنسبة 100% برفع المؤشر من أربعة نجوم أو أعلى إلى خمسة نجوم أو أعلى.

3 مؤشرات

وتضمنت الحزمة الثالثة من المستهدفات الاستراتيجية اعتماد ثلاثة مؤشرات ضمن محور اقتصاد أخضر يسعى اثنان منها لتحقيق هدف الإمارة في تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر لجعل عجمان وجهة سياحية متخصصة من خلال رفع إيرادات الفنادق والشقق الفندقية من 420 مليوناً إلى 485 مليون درهم.

ويسعى المؤشر الثالث إلى تحقيق هدف الإمارة في بناء مقومات اقتصاد منتج وتنمية وتمكين قدرات القطاع الاقتصادي من خلال رفع نسبة قيمة المشتريات الحكومية من السوق المحلي في عجمان من 49% إلى 60% وهو مؤشر يقيس قيمة المشتريات الحكومية .

أما في محور مكان أفضل للعيش تم اعتماد مؤشرين لتحقيق أهداف الإمارة في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، حيث تم اعتماد مستهدف لرفع نسبة جودة مياه البحر والخور من 73% إلى 77% والتأكد من امتثالها للمعايير المعتمدة لجودة ونوعية المياه البحرية.

ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد تم اعتماد مستهدف لرفع نسبة جودة مياه الصرف الصحي المعالج التي يتم إعادة استخدامها في الأنشطة الزراعية والإنشائية والصناعية إلى 90%.

وتضمنت الحزمة الثالثة من المستهدفات الاستراتيجية اعتماد 3 مؤشرات استراتيجية ضمن محور حكومة متميزة لتحقيق هدف الإمارة في دعم اتخاذ القرار، حيث تم اعتماد مؤشر اكتمال المحتوى الاستراتيجي بنسبة 100% بهدف رفع كفاءة التخطيط الاستراتيجي وسيتم قياس مدى اكتمال المؤشرات الاستراتيجية بحد أدنى مؤشر واحد للأهداف الاستراتيجية للإمارة والقطاعات، وذلك لضمان تحقيق منظومة استراتيجية عجمان، كما تم اعتماد مؤشر 100% للسياسات المطورة.

خدمات

يسعى المؤشر الثالث إلى تحقيق هدف الإمارة في تطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحول الذكي من خلال اعتماد معدل نتيجة المتسوق السري بنسبة 90% بهدف تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وهو مؤشر يقيس معدل الدرجات الحاصلة عليها الدائرة من خلال عملية مراجعة وتقييم موضوعية وسرية للخدمات والإجراءات وتقييم مستوى أداء الموظفين داخل المؤسسات المشمولة في الدراسة، حيث يتم إرسال المقيم المؤهل ليقوم بدور المستفيد من الخدمات، وبالتالي تقييم الخدمات من منظور العملاء.