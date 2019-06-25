اتفاقية لتوفير صيانة طويلة الأجل لمحطات «براكة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «نواة» للطاقة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، والتي تتبع «الائتلاف المشترك» بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، عن توقيع اتفاقية مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لتوفير خدمات الصيانة طويلة الأجل لمحطات براكة، وذلك بدعمٍ من شركة كيبكو لخدمات المحطات والهندسة.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى ائتلاف يضم الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة كيبكو لخدمات المحطات والهندسة، تقديم خدمات الصيانة الخاصة بدعم أنشطة الصيانة الروتينية ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي، في محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأربع التي تضم مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة من طراز (APR1400)، وذلك تحت إشراف شركة نواة للطاقة، ومع التزام الائتلاف الكوري التام بالمعايير الرقابية الإماراتية الخاصة بالجودة والسلامة.

وتتبع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، للشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، شريك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في «الائتلاف المشترك» والمقاول الرئيسي لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي.

ووقع الاختيار على ائتلاف الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة كيبكو لخدمات المحطات والهندسة ليكون شريكاً في عمليات الصيانة، بعدما أثبت هذا الائتلاف ومن خلال التجربة مقدرته على العمل تحت قيادة شركة نواة للطاقة في دعم عمليات الصيانة الآمنة وعالية الجودة في مشروع محطات براكة.

وسيتولى ائتلاف الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة كيبكو لخدمات المحطات والهندسة القيام بدور رئيسي في تقديم خدمات الصيانة، بما يشمل عمليات التخطيط والتنفيذ تحت قيادة شركة نواة، كما ستلتزم الشركتان بتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة من خبراء إشراف وإداريين، بالإضافة إلى خبراء إدارة عمليات الصيانة، والذين سيعملون على دعم أنشطة السلامة والصيانة ومراقبة الجودة في محطات براكة.

وستقوم الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، تحت قيادة شركة نواة، بإجراء خدمات الفحص والتشخيص والتفتيش والصيانة والاستبدال، وغيرها من المهام ذات الصلة بالمكونات والمعدّات النووية وغير النووية في محطات براكة.

وتتولّى الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية تشغيل وصيانة محطتي «شين كوري» 3 و4 بكوريا الجنوبية، اللتين تعملان بمفاعلات الطاقة النووية المتقدّمة APR1400 وتشكلان محطات مرجعية لمحطات براكة، وبالتالي فإن الشركة ستقدم لمحطات براكة تجربة متخصصة في صيانة هذا النوع من المفاعلات النوويّة المتقدّمة.

وباعتبارها المالك المستقبلي لرخصة التشغيل الممنوحة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، ستتولى شركة نواة للطاقة كافة المسؤوليات التنظيمية الخاصة بعمليات تشغيل وصيانة المحطات النووية الأربع في «براكة». وتجري شركة نواة حالياً الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في براكة في الفترة ما بين نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال مارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: «يسُرنا توقيع اتفاقية خدمات صيانة طويلة الأجل مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة كيبكو لخدمات المحطات والهندسة، حيث وضعنا من خلال هذه الاتفاقية إطار عملٍ متطور وعالي الكفاءة لمزوّدي خدمات الصيانة ».

من جانبه، قال جاي-هون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الكورية للطاقة المائية والنووية: «نجحنا من خلال توقيع هذه الاتفاقية في تطوير منظومة تعاون جديدة وشاملة ستضمن لفريقيّ العمل الكوري والإماراتي العمل والتعاون كفريق واحد، وستلتزم الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة كيبكو لخدمات المحطات والهندسة بتسخير أفضل المواهب والخبرات الفنية المتميزة لديهما ».

«دوسان» توفر فرق عمل مؤهلة في المحطات

وقعت شركة نواة للطاقة - إحدى شركات الائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي - «اتفاقية خدمات الصيانة» مع شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة والإنشاءات التابعة لـ«مجموعة دوسان» الكورية الجنوبية.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة «دوسان» لشركة نواة للطاقة مجموعة من خدمات الصيانة وفرق العمل المؤهلة لدعم عمليات الصيانة الروتينية ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي في محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأربع التي تضم مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة من طراز «APR1400» بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط لكل منها.

ويسهم التعاون من خلال الشراكة مع شركات عالمية رائدة مثل شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة في تعزيز استفادة شركة نواة من الخدمات وخبراء الصيانة المؤهلين، حيث تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود الصيانة التي ستقدمها «نواة» وفق أعلى مستويات الجودة والأمان في محطات براكة بصفتها المالكة المستقبلية لرخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وقال مارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة والإنشاءات والتي تعكس العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية».

من جانبه قال كي-يونغ نا الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال محطات الطاقة النووية لدى شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة والإنشاءات: «ستكون هذه الاتفاقية أساساً لتعزيز التعاون الوثيق الذي يجمعنا مع شركة نواة للطاقة لتشغيل محطات براكة للطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة».

من جهته قال جين وون موك الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال خدمات الطاقة في شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة والإنشاءات: «عمل فريقنا على تقديم الدعم لمحطات براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام العشر الماضية في إطار تعاوننا الوثيق مع زملائنا في الشركة الكورية الجنوبية للطاقة المائية والنووية والشركة الكورية الجنوبية لخدمات المحطات والهندسة».