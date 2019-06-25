بلدية العين تنجز المرحلة الثانية لشبكة نقل مياه الري المعالجة

المصدر: العين داوود محمد

أنهت بلدية العين المرحلة الثانية من تشييد شبكة نقل مياه الري المعالجة بتكلفة 58 مليون درهم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، والمتمثلة في تنفيذ أكبر خزان استراتيجي للمياه المعالجة في القطاع الشرقي، والذي يوفر الاحتياج من مياه الري لمدة 20 عاماً، وتضمنت أعمال المشروع إنشاء خمسة مماشٍ بطول 12300متر.

وأكد المهندس محمد سعيد الشامسي، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية، بقطاع خدمات المناطق - القطاع الشرقي، أن المشروع يتكامل مع المرحلة الأولى من مشروع شبكات ري وتجميل المداخل الرئيسية للقطاع الشرقي، والذي تم تنفيذه في العام 2015، والذي شمل مناطق مزيد وأم غافة والظاهر.

وأضاف يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات القطاع الشرقي للزراعات التجميلية والمماشي، بالإضافة إلى النتائج المبدئية لدراسة احتياجات القطاع من مياه الري المعالجة والمرافق الترفيهية، حيث تضمن إنشاء خمسة مماشٍ بطول 12300 متر، عدد 2 ممشى في مزيد بطول 870 م و1140م، والظاهر 1840 م، وأم غافة 1450 م، وممشى من دوار مشتل مزيد إلى دوار الشاحنات 7000م

وشمل المشروع إنشاء 4 خزانات في كل من مناطق مزيد بسعة 900 متر مكعب، وأم غافة بسعة 900 متر مكعب، والظاهر بسعة 900 متر مكعب، والخرير بسعة 900 متر مكعب، لتأمين ما يكفي من إمدادات المياه المعاد تدويرها لري الغطاء النباتي الحالي والمستقبلي وتطوير أعمال التجميل الطبيعي، والحد من استخدام المياه الجوفية، والتحكم الأوتوماتيكي بالكامل ومراقبة نظام الري للقطاع الشرقي وتبلغ نسبة الإنجاز في المشروع 16 % ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية الربع الثاني لعام 2020م.

وأوضح أن القدرة التخزينية تتجاوز 2.5 مليون جالون يومياً، للخزان، ويمكن مضاعفتها خلال خمس سنوات بما يحد من استخدام المياه الجوفية بالمنطقة والمحافظة عليها، ويتوقع أن يسهم المشروع في استيعاب وحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية من خلال تحويل المياه الزائدة خلال موسم الشتاء للمنطقة وبما يمهد إمكانية تنفيذ زراعات تجميلية تلبي احتياجات سكان القطاع.