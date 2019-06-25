اتفاقية لتسهيل إصدار وتصديق العقود الإيجارية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي بشأن تعزيز أوجه التعاون المشترك والمتبادل بين الطرفين وتعزيز روابط الشراكة الاستراتيجية بما يصب في خدمة كافة الأفراد القاطنين في الإمارة ويدفع عجلة الازدهار المنشود، حيث تسعى الاتفاقية لتحسين رحلة المتعامل من خلال تسهيل عملية إصدار وتصديق العقود الإيجارية.

ووقع الاتفاقية بالإنابة عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة فيما وقع بالإنابة عن شركة عجمان للصرف الصحي الياس صفير - مدير عام الشركة بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.