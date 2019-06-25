البحرين تستضيف الدورة الثانية من مبادرة «حلول شبابية» بعد غد

المصدر: البحرين - البيان

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، تستضيف البحرين الدورة الثانية من مبادرة «حلول شبابية» التي ينظمها مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك لتمكين الشباب البحرينيين من استعراض حلولهم المبتكرة لأهم التحديات التي تواجههم.

وتقام المبادرة بعد غدٍ الخميس بمركز المحرق الشبابي النموذجي، وذلك بحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب ، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وأيمن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين.

وأكد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في البحرين، أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون البناء مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شتى المجالات، بما فيها الجانب الشبابي والرياضي، وذلك في إطار توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفظه الله.

احتضان

وقال وزير شؤون الشباب والرياضة «تتجه وزارة شؤون الشباب والرياضة لاحتضان المبادرة الشبابية الإماراتية«حلول شبابية»وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والرامية الى تحقيق تعاون مثمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين حيث تعتبر مبادرة حلول شبابية من المبادرات الإماراتية المتميزة التي تحمل في طياتها أهدافاً وقيماً نبيلة تجاه الشباب وخلق منصة للشباب لعرض أفكارهم ودعمهم وتحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة مع التركيز على إبداع الشباب العربي».

دعم

وأضاف المؤيد: «نعرب عن تقديرنا لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي على دعمه لمبادرة حلول شبابية واهتمامه بأن تكون البحرين الوجهة المقبلة للبرنامج كما ونعرب عن تقديرنا إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب على اهتمامها الكبير بإنجاح المبادرة التي ستقام في البحرين للمرة الأولى».

وتابع: «ستحتضن مملكة البحرين أولى النسخ الخارجية لمبادرة«حلول شبابية»ونحن نفتخر بأن تكون المملكة الوجهة الأولى الخارجية لهذا البرنامج الرائد والذي يعتبر من أبرز المبادرات الإماراتية تجاه الشباب العربي والهادف إلى اختيار شباب مميز من العالم العربي، والتركيز على استثمار مهاراتهم، وإشراكهم في وضع حلول غير تقليدية للتحديات في كافة المجالات ودون تحديد وذلك للنظر في الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الشباب العربي ونظرته المستقبلية».

حلول

وبين وزير شؤون الشباب والرياضة «سيخوض الشباب البحريني تجربة مغايرة في مبادرة«حلول شبابية»وسيكون في موقع بارز لتقديم حلول عصرية ومغايرة عن التحديات وتقديمها بقالب متميز ووضعها أمام الجميع الأمر الذي سيؤكد بعد النظر الذي يتمتع به الشباب البحريني ونظرته المستقبلية لأزهار البحرين وتطورها في مختلف المجالات، كما أن الشباب البحريني سيخوض تجربة ثانية وهي التنافس المثير مع أقرآنه من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدول العربية في تقديم الأفكار والحلول التي يرونها مناسبة للتحديات المقبلة».

وأضاف «ستعمل وزارة شؤون الشباب والرياضة على توفير كافة الإجراءات الإدارية والفنية التي تضمن نجاح المبادرة بما يؤكد اهتمام مملكة البحرين بالتعاون الإيجابي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في البرامج الشبابية وإيصال المبادرة للأهداف التي وجدت من أجلها في دعم الشباب البحرين والإماراتي والعربي».

رؤية

قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «تأتي مبادرة «حلول شبابية» كجزء من رؤية المركز في دعم الشباب العرب وأصحاب الأفكار المبتكرة والعقول الإبداعية، والعمل على توفير بيئة ملائمة لتطوير معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات ليكونوا مساهمين وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية والتطور في المجتمعات العربية».

وأضاف: «نتعاون في هذه المبادرة مع نخبة من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال لاختيار الفائزين وأفضل الأفكار والأعمال المقدمة وأكثرها فاعلية في تمكين الشباب من الريادة والتميز خدمة لمجتمعاتهم ومسيرة التنمية في أوطانهم، كما أننا نسعى إلى توفير كافة أوجه الدعم لهذه الأفكار لضمان تحولها إلى شركات ناجحة تعود بالنفع على مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين».