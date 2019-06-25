حملة رقابية على صيدليات ومراكز لبيع الأدوات الطبية

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية على عدد من مراكز البيع في الدولة، بهدف التأكد من مطابقة أدوات القياس المشمولة في اللائحة الفنية لمتطلبات أدوات القياس. وبدأت أولى الحملات الرقابية بإجراء زيارات ميدانية شملت مجموعة من الصيدليات ومراكز بيع الأدوات الطبية في إمارة دبي.

وتضمنت الحملة الرقابية التفتيش على أدوات قياس ضغط الدم الطبية، الحرارة، السكر، والسرنجات الطبية، فيما تضمنت إضافة إلى الصيدليات الرئيسة، موزعين وموردين ومستودعات بيع المنتجات والأدوات الطبية والعيادات والمراكز الطبية على مستوى الإمارة.

ورصدت الحملة الحكومية، ثماني مخالفات لـ30 أداة قياس لضغط الدم والحرارة والسكري، كانت معروضة في أربع صيدليات، وحصلت الصيدليات المخالفة على إنذار أولي، وطلب من إداراتها مراجعة الهيئة لإثبات مطابقة المنتجات وتقديم الوثائق الدالة على ذلك، أو فحص عينات للمنتجات المخالفة في مختبرات معتمدة من الهيئة.

وأكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، أن الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة على مدار العام الجاري، وأوضحت أن الهيئة تطبق العديد من برامج التحقق الشاملة، على غرار موازين المجوهرات والموازين التجارية وعدادات الوقود والتاكسي وأدوات القياس الطبية فضلاً عن التحقق من كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً المطروحة للبيع المباشر للمستهلكين، بهدف تطوير المشروعات.