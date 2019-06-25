إطلاق مشروع ألعاب سيارات الإسعاف

المصدر: دبي ـ البان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي، ومدير شركة سيمباتويز أندرياس ميلشارت، مشروع ألعاب سيارات الإسعاف بهدف تعزيز الجانب التوعوي للأطفال، والترويجي للمجتمع، بجانب توفير موارد مالية إضافية للمؤسسة لتعزيز وتفعيل نشاطات وخدمات الإسعاف.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن الهدف الاستراتيجي للمشروع يتمثل في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الطبية ودعم الوعي المجتمعي وإسعاد المتعاملين.

وقال أندرياس ميلشارت المدير العام الإقليمي في شركة سيمباتويز لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: لقد أظهر فريق الإسعاف خبرة واسعة خلال الفلاش موب، فقد أدوه بطريقة مثيرة للإعجاب، وأبرز ذلك مدى أهمية مساعدة الآخرين في حالات الطوارئ.