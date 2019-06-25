تسجيل الدواء الجيني «لوكستورنا» لعلاج فقدان البصر

المصدر: دبي - البيان

كشف الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، عن أن تسجيل الدواء الجيني المبتكر (لوكستورنا)، لعلاج العمى الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي، بسبب طفرة في نسختين من الجين RPE65 مع وجود خلايا شبكية حية كافية للعلاج، استفاد من تطبيق الوزارة آلية مبتكرة لمسرعاتها التشغيلية، والتي تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم. ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي Accelerate Process /‏ Fast Track.

وأوضح أن اعتماد هذا الدواء المبتكر يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري في شأن تسجيل الأدوية المبتكرة والنادرة، رقم 28 لسنة 2018، الذي أصدره معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفي إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات للاستراتيجية الدولية «الرؤية 2020 - الحق في الإبصار»، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة العمى في العالم.

أمل جديد

وأوضح أن الإمارات اعتمدت هذا العلاج لأنه يفتح آفاقاً مستقبلية للعلاجات الجينية، التي سوف تساعد في علاج الكثير من الأمراض المعنّدة، التي يعاني منها المرضى. ويأتي اعتماد الدولة لهذا العلاج بوصفه ثالث موافقة عالمية على مستوى الهيئات الصحية، وذلك توافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021. وقال: «إنَّنا نشهد نقطة تحوُّل مهمَّة مع توقع الخبراء بتوسيع نطاق العلاج الجيني، ليشمل مجموعة أخرى من الأمراض غير القابلة للشفاء».

مسار التسجيل

وأشاد العلماء بحرص الشركات الدوائية العالمية على تزويد دولة الإمارات بملفات الأدوية المبتكرة، بالتوازي مع عرضها على الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والهيئة الأوروبية للدواء EMEA للحصول على الاعتماد العالمي، والتي تشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية، مشيراً إلى ريادة الإمارات في حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة والنادرة، وتعزيز الابتكار في المجال الدوائي لكونه عاملاً أساسياً لإيجاد حلول فعّالة لعلاج الأمراض المعقدة والمستعصية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي.