مواصلات الإمارات تصدر تقريرها السنوي الشامل لعام 2018

المصدر: دبي - البيان

أصدرت مواصلات الإمارات تقريرها السنوي الشامل لعام 2019 تحت عنوان «التحوّل.. لمواصلة الريادة»، وجاء باللغتين العربية والإنجليزية وبنسختين ورقية وإلكترونية، وجمع للسنة السابعة على التوالي بين التقرير السنوي المعتاد للمؤسسة وبين تقرير الاستدامة الخاص بها، وقد لبى الإصدار الجديد متطلبات درجة الإفصاح الأساسي من الحزمة الأحدث وفق معايير الإفصاح التي حددتها المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وركّز التقرير على عملية التحوّل الاستراتيجي الذي تشهده المؤسسة على جميع الصعد، كما استعرض بالتفصيل نتائج أعمال جميع مراكز الأعمال الموزعة ضمن الدوائر الإيرادية الأربع، وكذلك أنشطة الوحدات التنظيمية المختلفة التابعة لها، فضلاً عن الشركات التابعة والشقيقة، وتطرّق في بابه الأخير بالتفصيل إلى الفعاليات والمبادرات المتنوعة على الصعيد البيئي ومجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والوطنية.

وفي كلمته التقديمية للتقرير؛ أشار معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، إلى التطورات الكبرى التي تطال قطاع النقل في العالم، وما تتضمنه من تحديات وفرص في آن معاً، ونوّه معاليه بالإدراك المبكر الذي تحلّت به مواصلات الإمارات نحو هذه التحولات والتغيرات المتلاحقة، إذ لم تكتفِ بردود الفعل ووضع الحلول للتحديات الجديدة، بل بدأت تعمل وفق خطط مدروسة ومبادرات استراتيجية لسبر أغوار هذا التطور، ليكون بمثابة التمهيد لآفاق جديدة في أنشطتها واكتشاف وتنفيذ فرص استثمارية بغية تعزيز موقعها الريادي، وإضافة المزيد إلى إنجازاتها ونجاحاتها وتوسيع أعمالها في قطاع النقل والمواصلات داخل الدولة وخارجها.

وأكّد مّعاليه أن العام الماضي 2018 شكل محطة مهمة أخرى ونقطة انطلاق جديدة لمستقبل أفضل لمواصلات الإمارات، حيث حققت المؤسسة بفريق عملها المتميز وبإشراف مجلس إدارتها العديد من أهداف مشروع التحوّل نحو الهوية التجارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من البدء في تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة ومواصلة استكمال المبادرات والمشاريع التي تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2018-2022.