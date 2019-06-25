«التقنية العليا» تفوز بجائزة «روسبا» في الصحة والسلامة المهنية

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت كليات التقنية العليا بجائزة «روسبا» العالمية المرموقة الفئة الذهبية للصحة والسلامة المهنية لعام 2019م من قبل الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث (RoSPA, Royal Society for Prevention of Accidents)) لتكون أول مؤسسة تعليم عالٍ على مستوى الوطن العربي تفوز بهذه الجائزة العالمية.

وتسلم الجائزة نيابة عن الكليات، المهندس عبدالله المهيري نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة أولوية قصوى ولهذا سعت الكليات لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة، معبراً عن سعادته الكبيرة بنيل الكليات لجائزة «روسبا» العالمية .

من جانبه أوضح المهندس عبدالله المهيري نائب مدير كليات التقنية للخدمات المساندة، أن حصولهم على هذه الجائزة هو تأكيد على نجاح خططهم وجهودهم في تعزيز الأمن والسلامة المهنية.