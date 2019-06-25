إطلاق حملة للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

استقبلت العيادات الخارجية لقسم المسالك البولية في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين خلال 5 أشهر من العام الجاري نحو 3000 حالة من الجنسين ومختلف الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والحالات المحولة من الأقسام الداخلية، فيما بلغ عدد حالات التداخلات الجراحية بقسم المسالك البولية تحت التخدير الموضعي والعام نحو 500 حالة بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وأكد الدكتور عبد القادر الزرعوني استشاري المسالك البولية رئيس الأقسام الجراحية والحوادث في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، خلال إطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا التي بدأت أمس من مسرح مركز أم القيوين الثقافي بالتعاون مع شعبة المسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية، بحضور الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلا، وعدد من مديري المؤسسات المحلية في إمارة أم القيوين، أكد أن هذه الحملة تستمر على مدى عام كامل، وتشمل محاضرات تثقيفية للمواطنين والمقيمين، وكذلك محاضرات خاصة للطاقم الطبي بالمستشفيات في الدولة تتطرق إلى كيفية العناية بالمراجعين.

عيادات متنقلة

ولفت إلى أن الحملة تتضمن تنظيم عيادات متنقلة تزور بعض المراكز الصحية والمستشفيات بالدولة لزيادة الوعي بالمرض وتوزيع منشورات طبية خاصة بأمراض البروستاتا والوقاية منها، كما ستتضمن فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، وذلك بأخذ عينات من الدم للرجال بين عمر خمسين وسبعين عاماً لفحص إنزيم البروستاتا.

وقال إن تلك الحملة حصلت على الدعم من الجهات الطبية بالدولة مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، وتعد مقدمة لحملات توعوية أخرى في مجال تخصص المسالك البولية، حيث إن الهدف الوقاية من المرض قبل أن يعاني الشخص منه، وأن هذه الوسيلة تعد الأقل تكلفة والأكثر نجاحاً بالتحكم بالمرض وحماية المجتمع من الإصابة به، مبيناً أن قسم المسالك البولية بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين يعتبر من الأقسام الرئيسية بالمستشفى.

أجهزة حديثة

وأوضح الزرعوني أن إدارة المستشفى قامت بتزويد القسم بالعديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة في مجال التشخيص والعلاج، ومن أهمها جهاز لدراسة الوظائف الحركية للمثانة البولية باستخدام تقنية الفيديو، حيث يعد الأحدث لتشخيص حالات المثانة العصبية والاجتهادية واضطرابات التبول لدى كلا الجنسين ولمختلف الأعمار .